Frankreich lehnt Putins Vorschlag zu Raketen-Moratorium ab

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass er den Vorschlag seines russischen Amtskollegen Wladimir Putin über ein Moratorium für die Stationierung von Mittel- und Kurzstreckenraten in Europa abgelehnt hat.

„Wir haben das von Russland vorgeschlagene Moratorium … abgelehnt, es aber als Grundlage für weitere Diskussionen aufgefasst“, sagte Macron in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die live auf Twitter übertragen wurde.

Am Donnerstag hat die „Frankfurter Allgemeine Zeitung” unter Berufung auf einen Brief von Macron an Putin berichtet, der französische Präsident sei bereit, den Moratorium-Vorstoß Russlands zu erwägen. Damit sei Macron wohl der erste westliche Staatschef und Präsident eines Nato-Mitglieds, der sich offen für die Initiative Moskaus zeigte. Der Vorschlag aus dem Kreml verdiene es, „eingehend geprüft zu werden“, zitiert die Zeitung aus dem Schreiben Macrons.

Putins Vorschlag

Putin hatte zuvor den Nato-Staaten schriftlich einen gegenseitigen Verzicht auf die Stationierung landgestützter atomarer Mittelstreckenraketen in Europa vorgeschlagen. Das Angebot soll zudem auch an China gegangen sein. Hintergrund des Vorschlags ist das Ende des INF-Vertrags mit den USA. In dem Appell soll der russische Staatschef ebenso betont haben, dass Russland auch ohne den INF-Vertrag zu Gesprächen mit der Nato sowie zu gewissen „Verifizierungsmaßnahmen“, die seinen Standpunkt zu 9M729 begründen könnten, bereit sei.

ta/gs