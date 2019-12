Krise um ermordete Journalistin: Maltas Premierminister kündigt Rücktritt an

Maltas Premierminister Joseph Muscat hat vor dem Hintergrund der Krise um den Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia in einer TV-Ansprache seinen Rücktritt in Aussicht gestellt. Er will nach eigenen Worten im Amt bleiben, bis im Januar ein neuer Vorsitzender seiner Partei gewählt werde.