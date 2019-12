Nato fordert Vertragstreue von Frankreich – Stoltenberg

Das nordatlantische Bündnis erwartet laut dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg, dass alle Bündnispartner – auch Frankreich – sich an den Artikel 5 des Nordatlantikvertrags über kollektive Verteidigung halten. In einem ARD-Interview vor dem Nato-Gipfel in London kommentierte Stoltenberg die jüngste Kritik Emmanuel Macrons an der Allianz.