„Alles, was wir wollen“: Trump offenbart seine Pläne für syrisches Erdöl

Auf einer Pressekonferenz kurz vor dem Nato-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump angegeben, dem Sieg über den Islamischen Staat (IS, Terrormiliz Daesh) zuliebe das Erdöl in Syrien unter US-Kontrolle genommen zu haben, und nun wird Washington mit diesem Öl alles machen, was ihm beliebt. Darüber schreibt „Daily Express“ am Dienstag.