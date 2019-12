Gratulation und „Normandie“-Treffen: Putin telefoniert mit von der Leyen

Russlands Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag ein Telefongespräch mit der neuen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen geführt. Eine entsprechende Mitteilung wurde auf der Kreml-Webseite publik gemacht.

„Von beiden Seiten wurde betont, dass es trotz der aktuellen nicht einfachen Periode in den Beziehungen zwischen Russland und der EU im gemeinsamen langfristigen Interesse ist, Anknüpfungspunkte zu den auf der europäischen und internationalen Agenda stehenden Schlüsselthemen zu finden, einen direkten Dialog zu entwickeln“, heißt es auf der Kreml-Webseite.

Kurz vor „Normandie“-Treffen

Unter anderem behandelten Putin und von der Leyen die Fragen, die mit dem bevorstehenden Treffen im Normandie-Format verbunden sind.

„In diesem Kontext wurde die Wichtigkeit einer konsequenten Umsetzung der Minsker Vereinbarungen hervorgehoben.“

Das „Normandie“-Treffen soll am 9. Dezember in Paris stattfinden. Im Normandie-Format bemühen sich die vier Länder Ukraine, Russland, Frankreich und Deutschland um die Umsetzung des Friedensplans für den Donbass. Zuletzt hatte ein Normandie-Treffen auf höchster Ebene vor drei Jahren in Berlin stattgefunden.

Putin gratuliert

Darüber hinaus gratulierte der russische Staatschef Wladimir Putin seiner Gesprächspartnerin Ursula von der Leyen zu ihrem

Seit dem 1. Dezember 2019 ist sie Präsidentin der Europäischen Kommission. Das Europaparlament hatte am 27. November die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen mit breiter Mehrheit bestätigt.

ak/mt