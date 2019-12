Putin sieht in NATO-Osterweiterung Bedrohung für Russland

Die Expansion der NATO bis an die Grenzen Russlands gefährdet dessen Sicherheit, erklärte der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag. In einer Beratung zu Problemen der Entwicklung der russischen Marine erinnerte der Staatschef daran, dass die Allianz am Dienstag und Mittwoch in London ihr 70-jähriges Bestehen feiert.