„Die Ukraine wird eine freiwillige Einzahlung an die Nato in Höhe von 850.000 Euro leisten, was es ihr ermöglichen wird, eine Räumlichkeit im Nato-Hauptquartier zu bekommen“, schrieb Gontscharenko auf seinem Telegram-Account.

Das Hauptquartier der Nordatlantikallianz befindet sich in Brüssel.

Der Kurs auf dieist ein Grundsatz der ukrainischen Außenpolitik. Das Parlament des Landes hatte im Februar auf Vorschlag des damaligen Präsidenten Petro Poroschenko Änderungen zur Verfassung angenommen, die den Kurs des Landes auf eine Mitgliedschaft in der EU und der Nato verankern. Der Nato-Ex-Generalsekretär,, hatte zuvor erklärt, dass es für die Ukraine - um der Allianz beizutreten - erforderlich sein werde, einer Reihe von Kriterien gerecht zu werden, was eine Menge Zeit in Anspruch nehmen werde. Experten vermuten, dass Kiew in den nächstennicht die Nato-Mitgliedschaft beanspruchen werden könne.

ek/mt/sna