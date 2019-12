Nato-Gipfel in London: Trump und Erdogan führen „äußerst ergiebiges“ Gespräch

US-Präsident Donald Trump und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben sich in London am Rande des Nato-Gipfels getroffen. Die beiden Staatschefs hätten darüber gesprochen, wie wichtig es sei, dass die Türkei ihre Bündnisverpflichtungen erfülle, hieß es in einer Erklärung des Weißen Hauses.