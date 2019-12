Trump: USA und Russland zu nuklearen Fragen im Kontakt – China soll einbezogen werden

Die USA unterhalten Kontakte zu Russland in nuklearen Fragen und wollen auch China mit ins Boot holen. Das sagte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch in Washington in einer Stellungnahme zur jüngsten Initiative von Russlands Präsident Wladimir Putin, ein Moratorium für die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa zu verhängen.