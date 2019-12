NATO will Kampfbereitschaft ihrer Kräfte erhöhen

Die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder haben bei ihrem Gipfel in London beschlossen, die Kampfbereitschaft ihrer Truppen zu erhöhen. Das werde es ermöglichen, im Notfall die Präsenz der Allianz in konkreten Regionen zu verstärken, erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch.