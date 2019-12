Putin: Nur Paris hat auf Moratorium-Idee reagiert - dies zwingt Russland, sich zu schützen

Allein Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat laut Wladimir Putin auf Russlands Vorschlag, ein Moratorium für die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen einzuführen, geantwortet. Dies zwinge Russland, Gegenmaßnahmen zur Verteidigung zu ergreifen, so der russische Präsident bei einer Beratung zu Militärfragen.

„Wie bekannt, haben wir ein einseitiges Moratorium für die Stationierung solcher Raketen (Kurz- und Mittelstreckenraketen – Anm. d. Red.) verkündet und unseren Kollegen in Europa und den Vereinigten Staaten vorgeschlagen, sich diesem anzuschließen. Bislang hat uns nur der französische Präsident Emmanuel Macron eine Antwort gegeben, von anderen Partnern gibt’s keine Reaktion“, sagte Putin.

„Das zwingt uns, Maßnahmen zu ergreifen, um den genannten Gefahren entgegenzuwirken“, ergänzte er.

Der russische Staaschef hatte zuvor vorgeschlagen, ein Moratorium für die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa einzuführen. Seinen Vorschlag richtete er an die Hauptländer Europas und Asiens sowie an verschiedene internationale Organisationen.

Später bestätigte Putins Pressesprecher Dmitri Peskow, dass Macron die Message des russischen Staatschefs über die Nichtstationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa beantwortet und diesbezüglich Bereitschaft zum Dialog bekundet habe. Macron selbst hatte während einer Pressekonferenz mit dem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betont, dass Paris den Vorschlag Russlands über ein Moratorium für die Stationierung von Kurz- und Mittelstreckenraketen in Europa nicht angenommen habe.

In der Nato wurde erklärt, dass der Moratorium-Vorschlag „kein Vertrauen verdient, weil er die Realität vor Ort ignoriert“.

ek/mt