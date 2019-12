Geflüchteter ukrainischer Oligarch in Deutschland festgenommen – Medien

Seit drei Jahren wird der im Exil lebende Oligarch Alexander Onischenko von der Ukraine gesucht. Kiew wirft ihm Korruption vor. Nun ist er laut dem Nachrichtenportal „t-online“ in Achim in Niedersachsen festgenommen worden.

Er sitze derzeit in Auslieferungshaft. Ob er an die Ukraine ausgeliefert wird, werde nun entschieden.

Der ukrainische Oligarch soll nach Angaben des Nachrichtenportals zuletzt behauptet haben, belastendes Material gegen den Demokraten Joe Biden zu besitzen. Die Burisma-Tätigkeit von Hunter Biden, Sohn des früheren US-Vizepräsidenten Joe Biden, steht im Mittelpunkt der Ukraine-Affäre um Donald Trump. Weil Trump Druck auf die Ukraine ausgeübt haben soll, Ermittlungen gegen den Sohn seines Rivalen aufzunehmen, kam die Affäre ins Rollen. Trump droht nun eine Amtsenthebung.

Exil in Spanien

In mehreren Gesprächen mit Sputnik hatte Onischenko zuvor in Einzelheiten über sein vorheriges Leben in der Ukraine, insbesondere sein Verhältnis zum damaligen Präsidenten Petro Poroschenko erzählt. Nach dem Maidan in der Ukraine stieg Onischenko 2014 in den engsten Kreis des neu gewählten ukrainischen Präsidenten Poroschenko auf. Onischenkos Hauptjob war es, vor wichtigen Abstimmungen im Parlament Stimmen anderer Abgeordneter zu kaufen.

Doch im Jahr 2016 kam es zum Zerwürfnis zwischen den beiden Politikern. Onischenko zeigte wohl zu viel Nähe zu Poroschenkos ärgster Konkurrentin, Julia Timoschenko. Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen den Oligarchen wegen Korruption und Veruntreuung eröffnet. Onischenko setzte sich kurz später nach Spanien ab.