Hyperschallwaffen: Pentagon-Chef gesteht, hinter Russland herzuhinken

In seiner Rede bei dem Reagan National Defense Forum in Kalifornien betonte der Pentagon-Chef, die Vereinigten Staaten liefen derzeit bei der Hyperschallwaffen-Entwicklung hinterher.

„Wir sind vor einigen Jahren bei dieser Technologie stehengeblieben, als wir klar an der Spitze waren, und jetzt spielen wir Fangen.“

Das Verteidigungsministerium investiert jeden Dollar, um einen Wettbewerbsvorteil auf dem Gebiet der Hyperschallwaffen zu erzielen“, sagte Esper.

„Ich bin besorgt... dass sie (Russland – Anm. d. Red.) verschiedene Waffen entwickeln, strategische Waffen, die nicht in den Geltungsbereich des aktuellen START-III-Vertrags fallen. Es gibt keinen Bericht und keine Überprüfung dazu. Im Laufe der Jahre haben die vorherige sowie die derzeitige US-Regierung gesehen, dass sie (Russland – Anm. d. Red.) mit dem INF-Vertrag schummeln. Jetzt haben sie ein militärisches Potenzial, das wir nicht haben, das geht auch die Mittel- und Kurzstreckenraketen an. Wir verfolgen also sehr genau, was die Russen tun“, unterstrich der Pentagon-Chef.

Start-III-Vertrag

Der auch als Neu START bekannte Vertrag wurde am 8. April 2010 von den damaligen Präsidenten Russlands und der USA, Dmitri Medwedew und Barack Obama, in Prag unterzeichnet. Nach der Ratifizierung durch den US-Senat sowie die Staatsduma Russlands und dem Austausch der Ratifizierungsurkunden auf der Münchner Sicherheitskonferenz trat das Abkommen am 5. Februar 2011 in Kraft. Das Dokument hat eine Laufzeit bis 2020.

Aus für INF-Vertrag

Die Vereinigten Staaten hatten den INF-Vertrag am 1. Februar 2019 mit der vorgesehenen sechsmonatigen Frist aufgekündigt. Washington wirft Moskau Verstöße gegen das Abkommen vor, weil neuartige russische bodengestützte Marschflugkörper die vom Vertrag vorgesehene minimale Reichweite angeblich überschreiten.

Russland wirft hingegen den USA vor, bereits seit 1999 gegen den Vertrag verstoßen zu haben. Außerdem stiegen die Vereinigten Statten im Juni 2002 einseitig aus dem ABM-Vertrag zur Begrenzung von Raketenabwehr-Systemen aus und bauten einseitig ihre Raketenabwehr in Osteuropa auf. Moskau sieht die duale Verwendungsmöglichkeit der Abschussvorrichtungen MK-41 auch für Mittelstreckenraketen als Vertragsverletzung an.

