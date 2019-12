25. UN-Klimakonferenz in Madrid

Am Montag, den 9. Dezember wird die Tagung der 25. UN-Klimakonferenz in der spanischen Hauptstadt fortgeführt. Sputnik überträgt unter anderem die Pressekonferenz mit Greta Thunberg, Luisa Neubauer und anderen Jugendklimaaktivisten live aus Madrid.

Die Sitzung findet unter der Präsidentschaft der chilenischen Regierung statt. Der Gipfel, der seit dem 2. Dezember läuft und bis zum 13. Dezember andauern wird, soll dazu beitragen, die notwendigen Schritte für den Umgang mit dem Klimawandel auszuarbeiten.

Zuvor haben am Freitagabend in Madrid Tausende Menschen und hunderte Organisationen, unter anderem auch die Bewegung „Fridays for Future“, für einen aktiveren Klimaschutz demonstriert. Bei der Demo ist auch die junge schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg aufgetreten und hat unter anderem den Regierungen schwere Vorwürfe gemacht. „Die jetzigen Weltpolitiker verraten uns und wir werden es nicht noch einmal zulassen“ – hat Thunberg laut Reuters gegenüber den protestierenden Menschen verlautbart.

„Der Wandel wird kommen, ob sie es wollen oder nicht, weil wir keine andere Wahl haben“ – sagte die sechzehnjährige Klimaaktivistin.