Myanmar will mit russischem U-Boot Andamanensee patrouillieren

Myanmar beginnt, mit einem russischen Diesel-U-Boot die Andamanensee zu patrouillieren. Wie der Dritte Nationale TV-Sender Thailands am Montag unter Berufung auf das Kommando der thailändischen Marine berichtet, müssen die thailändischen Seestreitkräfte ihre Bewegung verfolgen.

„Ein in Russland hergestelltes dieselelektrisches U-Boot der Kilo-Klasse kann bis zu 300 Meter tief tauchen und bis zu 45 Tage autonom unter Wasser navigieren. Wir müssen seine Bewegung in der Andamanensee mit Oberflächenmitteln verfolgen“, sagte der Sprecher des thailändischen Marinekommandos, Vize-Admiral Pratscharat Sirisawat, gegenüber Reportern in Bangkok.

„Myanmar beginnt zu patrouillieren, um die Sicherheit zu gewährleisten und seine Interessen auf See zu schützen“, sagte der Admiral.

Er betonte, dass Myanmar das russische U-Boot von Indien erworben haben soll, wo das seit längerer Zeit im Einsatz gewesene U-Boot modernisiert worden war. Nach seinen Informationen beabsichtigt jetzt Myanmar auch Verhandlungen mit Russland über den Kauf neuer Boote dieser Klasse.

Zuvor erwog Thailand die Möglichkeit, veraltete und modernisierte U-Boote aus Deutschland zu erwerben – dieser Plan wurde jedoch aufgehoben. Dann unterzeichnete Bangkok 2017 einen Vertrag mit China über den Kauf von drei in China hergestellten Diesel-U-Booten. Der Bau des ersten U-Bootes begann im September 2018 in China – seine Lieferung nach Thailand ist für 2023 geplant.

sm/ae