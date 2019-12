Nach Normandie-Gipfel: Keine Einigung über Gasfragen zwischen Moskau und Kiew – Kreml-Sprecher

Bei den Gesprächen des russischen Präsidenten Wladimir Putin und des ukrainischen Staatschefs Wladimir Selenski über die Gasfrage am Rande des Normandie-Gipfels in Paris ist keine endgültige Einigung erzielt worden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat sich dazu gegenüber Journalisten am Dienstag geäußert.