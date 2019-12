Deutscher Botschafter ins russische Außenministerium einbestellt

Der Botschafler sei heute um 10.22 Uhr Ortszeit zum Außenministerium eingetroffen. Er habe keine Kommentare gegenüber Journalisten abgegeben.

Zuvor wurde berichtet, dass das russische Außenministerium den deutschen Botschafter in Moskau am Donnerstag einzubestellen plante, um ihm eine Antwort auf die Ausweisung der Diplomaten zu verkünden.

Vergangene Woche hatte Deutschland zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin ausgewiesen. Begründet wurde es damit, dass Russland nicht ausreichend bei der Aufklärung des Mordes an einem ethnischen Tschetschenen mit georgischer Staatsangehörigkeit in einem Park in Berlin am 24. August mitgewirkt habe.

Putin nimmt Stellung

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Paris den im Berliner Tiergarten ermordeten Georgier als Kämpfer und Organisator von Explosionen in der Moskauer U-Bahn bezeichnet. Er hätte auf der Seite anti-russischer Separatisten an Kampfhandlungen im Kaukasus teilgenommen.

Der Fall hat die deutsch-russischen Beziehungen schwer belastet. Die Bundesregierung wirft Russland fehlende Kooperation bei der Aufklärung vor und wies deshalb zwei russische Diplomaten aus.

Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, zeigte sich „tief enttäuscht” von dem Ansatz der deutschen Seite, deren Schritt er als unbegründet und unfreundlich erachte. Netschajew sagte, dass das Vorgehen Berlins negative Auswirkungen auf die russisch-deutschen Beziehungen haben und Konsequenzen nach sich ziehen würde. Damit bekräftigte er die frühere Aussage des russischen Außenministeriums, das Gegenmaßnahmen als Reaktion auf die Ausweisung versprach.

