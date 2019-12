Auswärtiges Amt kommentiert Ausweisung zweier deutscher Diplomaten aus Russland

„Die Bundesregierung nimmt die Entscheidung der russischen Regierung mit Bedauern zur Kenntnis, zwei Mitarbeiter der Deutschen Botschaft Moskau zu personae non gratae zu erklären", heißt es. Sie sende das falsche Signal und sei ungerechtfertigt.

Kreml nimmt Stellung

Der Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kommentierte auch die Ausweisung zweier deutscher Diplomaten.

„Wir möchten keine großen Risiken sehen. Sie wissen, dass Diplomaten als Gegen- und Notmaßnahme ausgewiesen. Diese Maßnahmen sind unvermeidlich, nachdem unsere zwei Diplomaten ausgewiesen worden sind“, erläuterte Peskow vor Journalisten.

„Sie wissen, dass wir eine solche Entscheidung Berlin für absolut grundlos halten. Wir sind nicht damit einverstanden.“

Zwei Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Russland waren am Donnerstag zu personae non gratae erklärt worden.

ak/