Bundesregierung reingelegt? „Fegefeuer“ der Webseite „Mirotworez“ weiterhin online

Die ukrainische Webseite „Mirotvorez“ hat in der Vergangenheit für viel Unmut gesorgt- auch in Deutschland. Gerhard Schröder oder Sarah Wagenknecht fanden sich dort auf einer „Fegefeuer“-Liste. Der Betreiber kündigte an, die Seite am Dienstag abzuschalten. Die Bundesregierung klopft sich dafür auf die Schulter. Doch die Seite geht wieder online.