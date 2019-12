Ziehen US-Luftstützpunkte von der Türkei nach Griechenland um?

Griechenland könnte US-Luftstützpunkte aufnehmen, falls das US-Militär seine Basen in der Türkei, darunter Incirlik, werde aufgeben müssen. Das erfuhr RIA Novosti am Donnerstag aus den griechischen diplomatischen Kreisen.

Zuvor hatte der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu erklärt, dass mögliche US-Sanktionen gegen Ankara wegen des Kaufs russischer S-400-Luftabwehrsysteme adäquat beantwortet würden. Es gehe möglicherweise um das Schicksal der Basen Incirlik und Kürecik.

In Incirlik in der Provinz Adana sind die US-Fliegerkräfte stationiert. In Kürecik in der südöstlichen Provinz Malatya (Ostanatolien) befindet sich ein Frühwarn-Radarsystem als Teil der europäischen NATO-Raketenabwehr. Das Radar wird ebenfalls von den Amerikanern bedient.

„Selbstverständlich könnten wir bei uns ein beliebiges Objekt unterbringen“, sagte ein griechischer Diplomat, der anonym bleiben wollte, auf die Frage, ob Griechenland bereit wäre, US-Basen im Land zu stationieren. „Griechenland ist ein NATO-Mitglied und kann Bedürfnisse der Allianz gemäß der griechischen Verfassung und Gesetzgebung erfüllen. Und die bilateralen Militärkontakte mit Amerika werden durch einen Verteidigungsvertrag geregelt.“

Auf die Frage, ob Griechenland auch in Incirlik eingelagerte US-Atomwaffen aufnehmen würde, sagte der Gesprächspartner, er könne die Präsenz von Atomwaffen in der Region nicht bestätigen. „Bekanntlich können die USA in ihren beiden Stützpunkten in der Türkei auch taktische Atomwaffen einlagern. Aber wo? Das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht …“, sagte der Grieche.

