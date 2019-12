Trumps Dekret gegen Antisemitismus ist „Verrat an US-Verfassung” – Blick aus Teheran

US-Präsident Donald Trump will mit seinem Erlass den Judenhass an Hochschulen bekämpfen. Der iranische US-Außenpolitikexperte Ali Reza Rezahah behauptet in einem Sputnik-Interview, die am Mittwoch unterzeichnete Exekutivverordnung sei ein Versagen des amerikanischen Establishments, das der Lobby in die Hände spiele.