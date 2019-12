Türkei und Russland werden S-400-Luftabwehrsysteme gemeinsam produzieren – Vertrag geplant

Die Lieferung einer zweiten Division russischer Luftabwehrsysteme S-400 an die Türkei beinhaltet die Aufnahme ihrer gemeinsamen Produktion und einen Technologietransfer. Ein entsprechender Vertrag solle bis April 2020 unterzeichnet werden, erfuhr RIA Novosti am Freitag aus Kreisen in der Rüstungsindustrie der Türkei.