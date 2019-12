„Entschlossene“ Antwort: USA warnen Teheran nach Angriffen

Hinter den jüngsten Raketenangriffen im Irak sehen die USA vom Iran unterstützte Milizen. US-Außenminister Mike Pompeo stellt Teheran eine „entschlossene" Reaktion in Aussicht.

Vom Iran kontrollierte Kräfte hätten Militärstützpunkte angegriffen, auf denen sich irakische Soldaten und auch Personal der US-geführten Koalition befände, sagte Pompeo am Freitag.

Er machte den Iran sowohl für den Raketenangriff auf den Bagdader Flughafen vom 9. November verantwortlich, bei dem sechs irakische Soldaten verletzt worden waren, als auch für eine Attacke vom 11. November.

Für jeden Angriff des Iran oder von ihm kontrollierter Kräfte gegen Amerikaner oder ihre Verbündeten müsse Teheran mit einer „entschlossenen" Antwort rechnen, warnte Pompeo.

In den letzten Wochen gab es mehrere Angriffe auf Militäranlagen und die so genannte Grüne Zone in der irakischen Hauptstadt. Zu den Attacken bekannte sich bisher niemand.

leo/ae