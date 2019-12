Türkei beantragt bei USA Kauf von Patriot-Raketenabwehrsystemen

„Die Türkei glaubt, dass die Vereinigten Staaten immer noch unsere Verbündeten sind, und wir bleiben ihre Verbündeten ... Niemand kann das Abkommen mit Russland über den Kauf der S-400 stornieren. Das Angebot Russlands war profitabler und wir haben es angenommen. Jetzt sind wir bereit, US-Systeme Patriot zu kaufen, wir warten auf ihre (die US-amerikanische – Anm.d.Red.) Antwort“, sagte Cavusoglu am Samstag beim Doha Forum in Katar.

Sollten die USA Sanktionen aufgrund der Lieferung von S-400 gegen die Türkei einführen, werde Ankara gezwungen sein, darauf zu reagieren, unterstrich Cavusoglu.

Streit um S-400-Lieferungen an die Türkei

Die Lieferungen der neuesten russischen Flugabwehrsysteme S-400 an Ankara, die zu einer Krise in den Beziehungen zwischen der Türkei und den USA geführt hatten, haben Mitte Juli begonnen . Dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zufolge werden die S-400 im April 2020 in den Dienst gestellt.

Als Reaktion darauf forderte Washington, den Deal aufzugeben und als Ersatz dafür US-amerikanische „Patriot“-Systeme zu kaufen. Dabei drohte Washington, den Verkauf von Kampfjets der 5. Generation F-35 an die Türkei zu verzögern oder gar aufzuheben. Auch wurden Strafmaßnahmen im Rahmen des Gesetzes zur Implementierung und Ausweitung von Sanktionen (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act CAATSA) in Aussicht gestellt. Das bedeutet, dass nicht nur die ins Verzeichnis aufgenommenen Personen betroffen sind, sondern auch alle ihre Partner und anderen Akteure, die ihre Interessen vertreten hatten.

sm/gs