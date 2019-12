Israels Botschafter verteidigt deutschen UN-Vertreter gegen Antisemitismus-Vorwurf

Der israelische Botschafter in Berlin, Jeremy Issacharoff, hat Deutschlands Ständigen UN-Vertreter Christoph Heusgen gegen Antisemitismus-Vorwürfe in Schutz genommen. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum hatte Heusgen, einst außenpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Merkel, in einer Liste der schlimmsten antisemitischen Vorfälle genannt.