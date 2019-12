USA verhängen Sanktionen gegen Irans wichtigste Atomanlage

Die Vereinigten Staaten heben am Sonntag die Ausnahmegenehmigung für die iranische Atomanlage Fordo auf. Derweil ist unklar, ob dies russische Unternehmen, die am Projekt zur Modernisierung der Anlage beteiligt sind, treffen wird. Laut dem russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow bringt Russland dieses Projekt in den „Stand-by-Modus“.