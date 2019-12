Zum Kauf „gezwungen“? Türkei erklärt erneut Erwerb von S-400

Der türkische Verteidigungsminister, Hulusi Akar, hat am Sonntag am Rand des Doha-Forums in Katar den Grund für den Erwerb der russischen Luftabwehrsystems S-400 genannt. Laut Akar hat sich die Türkei hinsichtlich des Erwerbs von Raketenabwehrsystemen an die westlichen Staaten gewandt, aber diese haben auf die Anfragen nicht reagiert.