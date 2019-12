Putin-Merkel-Telefonat: Moskau unterstützt deutsche Libyen-Initiative

Russland steht hinter der deutschen Friedensinitiative für das Bürgerkriegsland Libyen. Das sicherte Präsident Wladimir Putin Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montag bei einem Telefonat zu, wie der Kreml mitteilte.

Der russische Staatschef habe seine Bereitschaft bekräftigt, die Anstrengungen Deutschlands und der Vereinten Nationen zur Vermittlung in dem Konflikt zu unterstützen.

Es sei wichtig, dass sich die Lage nicht weiter verschärfe und der friedliche Dialog wieder aufgenommen werde, heißt es in der Mitteilung. Die Lage in Libyen sei der Schwerpunkt des Gesprächs gewesen. Die Initiative dafür sei von der deutschen Seite ausgegangen.

Mit dem sogenannten Berliner Prozess versucht die Bundesregierung, die Friedensbemühungen des UN-Sondergesandten Ghassan Salamé zu unterstützen. Konkret geht es zum Beispiel darum, eine internationale Konferenz zu organisieren, mit der die Rahmenbedingungen für einen innerlibyschen politischen Prozess unter Vermittlung der Vereinten Nationen geschaffen werden könnten.

Merkel sprach mit Putin dem Kreml zufolge auch über den Gipfel zum Konflikt in der Ostukraine vor einer Woche in Paris und den zum Jahresende auslaufenden Vertrag über den Transit russischen Erdgases durch die Ukraine. Die Gespräche unter Vermittlung der EU über eine Verlängerung des Abkommens haben bislang kein Ergebnis gebracht.

Situation in Libyen

In Libyen herrscht seit dem Sturz von Staatschef Muammar Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Libyen funktioniert nicht mehr als ein einheitlicher Staat. In der ostlibyschen Stadt Tobruk sitzt ein vom Volk gewähltes Parlament, während die Nationale Einheitsregierung unter Ministerpräsident Fajez Sarradsch in der Hauptstadt Tripolis im Westen des Landes ihren Sitz hat. Die Einheitsregierung wurde mit Unterstützung der Uno und der EU gebildet. Die Behörden im östlichen Teil des Landes handeln unabhängig von Tripolis und kooperieren mit der Libyschen Nationalarmee.

