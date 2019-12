Proteste in Chile: Bewegung „Gesundheit im Widerstand“ wirft Polizei Ätznatron-Einsatz vor

Die Bewegung „Gesundheit im Widerstand“ (MSR) in Chile hat eine Studie veröffentlicht, in der sie der uniformierten Polizei von Chile „Carabineros“ vorwirft, hohe Konzentrationen von Ätznatron in den Wasserwerfern einzusetzen. Die Polizei wies die Anschuldigungen zurück. Darüber berichtete die chilenische Zeitung „La Tercera“.