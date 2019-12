Straße von Hormus: Südkorea erwägt Beteiligung an US-Mission im Golf – Medien

Die Republik Korea wird wahrscheinlich Anfang 2020 eine Truppengruppierung entsenden, damit diese an der von den USA geführten Mission zum Schutz von Handelsschiffen auf den Wasserwegen im Nahen Osten teilnehmen kann. Dies berichten südkoreanische Medien unter Verweis auf eigene Quellen in der Regierung und beim Militär am Mittwoch.