Bundestag soll Abschuss von Wölfen erleichtern

Der Bundestag soll an diesem Donnerstag Neuregelungen zum Umgang mit Wölfen beschließen, die einen Abschuss zu leichteren Bedingungen möglich machen.

Diese Maßnahmen sind darauf gerichtet, Schafe und andere Nutztiere vor Wolfattacken zu schützen und wirtschaftliche Schäden für Bauern zu vermeiden. Die Schäfer sollen künftig auch Entschädigungen bekommen können, wenn Wölfe zuschlagen. Zudem soll dies Sorgen in vielen Dörfern entgegenwirken.

Die Wölfe in einer Gegend dürfen dabei so lange geschossen werden, bis es keine Attacken mehr gebe – auch wenn dafür ein ganzes Rudel getötet werde. Allerdings müsse jeder Abschuss zuvor von den Landesbehörden genehmigt werden. Mischlinge aus Wolf und Hund, sogenannte Hybride, sollen auch geschossen werden können. Das Füttern und Anlocken der Tiere soll verboten werden, damit sie sich nicht an Menschen gewöhnen.

Die Umweltschutzorganisation WWF begrüßte die Pläne, machte aber deutlich, die Tötung eines Wolfes müsse auch bei der neuen Gesetzeslage Ultima Ratio sein. Aus der Sicht der CDU-Politikerin Gitta Connemann werden somit auch die Rechte anderer Tiere geschützt. „Der Schutz des Wolfes ist uns auch wichtig. Aber dieser muss Grenzen haben“, sagte sie gegenüber dpa.

