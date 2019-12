Nach Drohungen gegenüber Sputnik Estonia – Keine Reaktion vonseiten der Uno

Das Büro von UN-Generalsekretär António Guterres in New York (USA) hat trotz wiederholter Anfragen der Agentur RIA Novosti noch nicht die Situation bewertet, bei der es sich um Drohungen der estnischen Behörden gegenüber den Mitarbeitern von Sputnik Estonia handelt. Dies meldet RIA Novosti am Donnerstag.