Putin beantwortet „Spiegel“-Frage über Mordfall in Berlin: „Freilaufende Banditen in euren Städten“

Der Journalist des Spiegel-Magazins Christian Esch erinnerte an die Worte des russischen Präsidenten bei einer Pressekonferenz nach dem Normandie-Treffen, dass Moskau mehrmals Gesuche an Berlin um die Auslieferung Zelimkhan Khangoshvili gerichtet habe, wobei die deutsche Seite der Bitte Russlands nicht nachgekommen sei. Außenminister Heiko Maas dementierte dies später. Wer habe nun Recht, Moskau oder Berlin, Maas oder Putin?

„Beide haben Recht. Russland hat keine offiziellen Gesuche um die Auslieferung des später ermordeten Kämpfers gerichtet", sagte Putin. Dies sei als sinnlos erachtet worden, da auf eine Anfrage auf der Ebene der Ministerien des Innern Deutschland sich geweigert habe, Russland zu helfen. „Die Kommunikation lief auf geheimdienstlicher Ebene“, antwortete Putin.

Der in Berlin getötete Georgier - ein „absolut blutrünstiger Mörder“ habe in Russland 98 Menschen getötet und Deutschland habe sich geweigert, diesen auszuliefern.

„Ihr habt freilaufende Banditen in euren Städten“, so Putin.

Mord in Berliner Park

Am 23. August war Zelimkhan Khangoshvili, ein 40 Jahre alter ethnischer Tschetschene mit georgischer Staatsangehörigkeit, in einem Berliner Park erschossen worden. Die deutsche Bundesanwaltschaft nannte das Opfer bei einem anderen Namen - „Tornike K.“. Der Täter – angeblich ein 49-jähriger Bürger Russlands – sei noch am gleichen Tag gefasst worden, teilte die Behörde später mit. Er schweigt zu den Vorwürfen.

Die deutsche Bundeskanzlerin, Angela Merkel, warf Russland vor, bei der Aufklärung des Mordes nicht zu helfen. Der Fall wurde von der Bundesanwaltschaft übernommen.

Am 4. Dezember sind zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft in Berlin mit der Begründung ausgewiesenworden, Russland würde sich unzureichend an den Ermittlungen beteiligen. Am 12. Dezember sind im Gegenzug zwei Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Moskau ausgewiesen worden.

Der Ermordete

Wladimir Putin hatte bei einer Pressekonferenz nach dem Normandie-Treffen in Paris den im Berliner Tiergarten ermordeten Georgier als einen Kämpfer und Organisator von Anschlägen in der Moskauer U-Bahn bezeichnet. Allein bei einem der auch von Khangoshvili mitorganisierten Angriffe im Kaukasus sind 98 Menschen ums Leben gekommen.