Von 18 auf 21 Jahre: US-Senat hebt Mindestalter zum Zigarettenkauf an

Der Senat beschloss demnach mehrheitlich am Donnerstag ein erstes Gesetzespaket zum Haushalt für das kommende Jahr, das unter anderem die Anhebung des Mindestalters zum Kauf von Tabak und E-Zigaretten vorsieht.

In 19 der 50 US-Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt Washington liegt das Mindestalter bereits bei 21 Jahren. Verboten ist es auch im Land, Alkohol an Menschen unter 21 Jahren zu verkaufen.

„Dringliche Krise“

Jüngste Ergebnisse zum Konsum

Der republikanische Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, sagte dabei, er sei stolz darauf, dass man für eine Anhebung des Mindestalters gestimmt habe, „um der dringlichen Krise“ im Zusammenhang mit E-Zigaretten etwas entgegenzusetzen. Darüber hinaus müssten „“ ferngehalten werden.

Laut einer Umfrage der US-Gesundheitsbehörde CDC gaben knapp 28 Prozent der High- und Middle-School-Schüler an, in den vergangenen 30 Tagen E-Zigaretten geraucht zu haben.

Dutzende Todesfälle

Nach jüngsten CDC-Angaben gab es bisher 39 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Konsum von elektronischen Zigaretten. Zudem gebe es circa 2051 bestätigte Erkrankungen. Zuletzt gab es Hinweise, dass dabei THC-Produkte eine Rolle spielen könnten. THC (Tetrahydrocannabinol) steckt in Cannabis und ist hauptsächlich für die berauschende Wirkung der Droge verantwortlich. Neueste Erkenntnisse legen laut CDC nahe, dass vor allem THC-haltige Produkte, die von der Straße oder teils über illegale Händler bezogen worden seien, mit den meisten Todesfällen in Verbindung stünden.

ak/mt/dpa/rtr