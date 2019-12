Trump will am Freitag Aufbau einer US-Weltraumarmee offiziell verkünden

US-Präsident Donald Trump soll am heutigen Freitag den Verteidigungshaushalt für das kommende Jahr offiziell unterzeichnen, der die Schaffung von US-Weltraumtruppen vorsieht.

Laut US-Verteidigungsminister Mark Esper wird das Pentagon-Budget unter anderem Mittel „für die weitere Modernisierung der US-Streitkräfte zur Abschreckung Chinas und Russlands“ bereitstellen. In den kommenden Wochen sollen weitere Details zum Implementierungs- und Zeitplan der Errichtung der US-Space Force mitgeteilt werden.

„Ich werde heute unseren 738-Milliarden-Dollar-Verteidigungshaushalt unterzeichnen. Es wird zwölf Wochen bezahlten Elternurlaub beinhalten, gibt unseren Truppen eine Gehaltserhöhung, schafft die Weltraumstreitkräfte und südliche Grenzwandförderung, hebt die „Cadillac-Steuer“ für Gesundheitspläne auf und erhöht das Rauchalter auf 21! Groß!“, schrieb Trump auf Twitter.

Der US-Senat hat am Dienstag den Entwurf des US-Verteidigungshaushalts für 2020 in Höhe von 738 Milliarden US-Dollar gebilligt. In der letzten Woche hatte das Repräsentantenhaus für das Dokument gestimmt; jetzt muss es noch vom US-Präsidenten unterzeichnet werden.

Laut dem Weißen Haus wird damit das Versprechen Trumps erfüllt, „diebeizubehalten”. Neben Heer, Marine, Luftwaffe, Marineinfanteriekorps und Küstenwache soll das die sechste eigenständige Teilstreitkraft der Vereinigten Staaten werden.

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht die US-Pläne kritisch. Die militärpolitische Führung der USA betrachte den Weltraum offen „als Einsatzgebiet”, erklärte er Anfang Dezember.

aa/sb