USA wollen Sanktionen gegen Venezuela verschärfen

„Wir werden unsere Sanktionen fortsetzen und verstärken“, sagte Abrams bei einem Briefing des Außenministeriums. „Wir hoffen, dass die EU uns mit zusätzlichen Sanktionen folgen wird“, fügte er hinzu.

Zuvor nannte das venezolanische Außenministeriumgegen eine Reihe von Beamten. Der venezolanische Außenminister Jorge Arreaza erklärte, dass sie „Verzweiflung und chronische Verwirrung in Bezug auf Venezuela belegen“ während „weder einseitige Maßnahmen noch eine wirtschaftliche Blockade den souveränen Willen des venezolanischen Volkes stoppen werden“.

Am 21. Januar war es in Venezuela zu Massenprotesten gegen Staatschef Nicolás Maduro gekommen. Parlamentschef Juan Guaidó erklärte sich am 23. Januar zum Interimspräsidenten. Die USA und einige andere Länder erkannten Guaidó umgehend als legitimen Präsidenten an. Russland, China, die Türkei und einige andere Länder unterstützten Nicolás Maduro als legitimen Präsidenten Venezuelas. In Moskau wurde der „Präsidentenstatus“ von Guaidó als nicht existent bezeichnet.

ek/sb/sna