„Schwierige innere und äußere politische Situation“ – Kim Jong Un hält Militärsitzung ab

„Im Laufe der Sitzung hat der Oberste Führer Kim Jong Un die schwierige innere und äußere politische Situation analysiert und erklärt, dass im Rahmen der Sitzung wichtige organisatorische und politische Maßnahmen sowie militärische Schritte zur Förderung der Streitkräfte des Landes getroffen würden… wie es auch die sich schnell ändernde Situation in dieser entscheidenden Zeit für die koreanische Revolution erfordert“, so die KCNA.

Bei der Sitzung sollen laut der Agentur in Einklang mit den militärischen und strategischen Absichten der Partei Fragen zur Bildung, Erweiterung und Reorganisation neuer Unterabteilungen, zur Neuaufstellung einiger Einheiten sowie wichtige militärische Fragen und Maßnahmen zur Umgestaltung der Stationierung der Truppen diskutiert und gelöst worden sein.

Nach Angaben der KCNA wurden während der Sitzung „einige Mitglieder des zentralen Militärkomitees (der Arbeiterpartei) abberufen und andere gewählt“. Auch in der Führung von mehreren staatlichen Gewaltorganen und der Leitung des Armeekorps Nordkoreas kam es zu Umbesetzungen des Personals, schrieb die Agentur.

Gespräche zwischen USA und Nordkorea

Die Führung in Nordkorea hatte zuletzt in mehreren Erklärungen deutlich gemacht, nicht an neuen Atomgesprächen mit den USA interessiert zu sein, solange Washington keine neuen Vorschläge unterbreite. Pjöngjang setzte dafür eine Frist bis zum Ende des Jahres. So erklärte das nordkoreanische Außenministerium am 3. Dezember, es sei „ganz den USA überlassen, zu wählen, welches Weihnachtsgeschenk sie erhalten“.

dg/ae