Libyen: Haftars Armee droht mit Abschuss von Zivilflugzeugen

Eine Boeing 747-412, die vor kurzem aus Istanbul nach Libyen geflogen sei, habe Kriegstechnik mitgeführt, teilte LNA-Sprecher Ahmed al-Mismari laut der Agentur Reuters mit.

Er warnte Fluggesellschaften, Waffen mit zivilen Maschinen zu transportieren: Denn die LNA werde „alle Flugzeuge abschießen“, die Waffen an Bord haben.

„Der zivile Status eines Flugzeugs wird annulliert, wenn es zu militärischen Zwecken genutzt wird“, so al-Mismari.

Seit dem Sturz des langjährigen Herrschers Muammar al-Gaddafi vor fast neun Jahren steckt Libyen im Kriegschaos und wird von einer Doppelherrschaft geführt. Im Osten regiert der vom Volk gewählte Abgeordnetenrat, der sich auf die Libysche Nationalarmee um Marschall Khalifa Haftar stützt.

Diese kündigte am 12. Dezember eine Entscheidungsschlacht um die Hauptstadt Tripolis an. Medien berichteten von Zusammenstößen zwischen Haftars Truppen und den Streitkräften der international anerkannten Regierung in Tripolis. Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate stehen hinter Marshall Haftar, der immer wieder versucht, die Macht in Tripolis zu ergreifen.

Die Regierung der nationalen Einheit in Tripolis, die von der Uno anerkannt ist und Westlibyen kontrolliert, kündigte an, die verbündete Türkei um Hilfe im Kampf gegen Haftars Armee bitten zu wollen. Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdogan, schloss eine Truppenentsendung nicht aus. Am Samstag ratifizierte das türkische Parlament ein Abkommen mit der Regierung in Tripolis über militärische Zusammenarbeit.

leo/ae