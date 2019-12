Angriff auf Militärs in Venezuela: Kolumbien weist Vorwürfe zurück

„Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten wehrt im Namen der kolumbianischen Regierung die haltlosen und bösartigen Anschuldigungen (…) der Regierung von Nicolás Maduro entschieden ab, wonach Kolumbien an dem Angriff auf eine militärische Einheit am vergangenen Sonntag in Venezuela teilgenommen haben soll“, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums vom Montag.

Nach dem Angriff auf einen Militärstützpunkt in Venezuela machte die Regierung in Caracas die Nachbarn Kolumbien und Brasilien sowie Peru mitverantwortlich.

Angriff auf venezolanische Militärbasis

Ein Militärstützpunkt im Süden Venezuelas war am Sonntag angegriffen worden. Nach Angaben der Regierung wurden dabei ein Soldat getötet und Waffen erbeutet. Verteidigungsminister Vladimir Padrino Lopez machte die Opposition für den Angriff verantwortlich.

Laut Informationsminister Jorge Rodriguez wurden sechs Verdächtige verhaftet und die entwendeten Waffen zurückgebracht.

„Diese Verbrecher wurden in paramilitärischen Lagern in Kolumbien ausgebildet und von der Regierung Jair Bolsonaro unterstützt“, twitterte Rodriguez.

Proteste gegen Staatschef Nicolás Maduro

Der venezolanische Oppositionsführer, Juan Guaidó, hatte sich im Januar zum Interimspräsidenten erklärt, nachdem Massenproteste gegen Staatschef Nicolás Maduro das Land erschüttert hatten. Die USA und europäische Länder erkannten Guaidó als neuen Staatschef an. Mehrere weitere Staaten, darunter auch Russland und China, stehen weiter zu Präsident Maduro.

ns/ae/sna