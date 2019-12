Energiepolitiker: Dafür wird „Naftogaz“ drei Milliarden Dollar von „Gazprom“ verwenden

Das ukrainische Gasversorgungsunternehmen „Naftogaz“ kann die drei Milliarden Dollar von „Gazprom“ verwenden, um Kredite abzubezahlen, Geld in Gasförderung zu investieren und Dividenden an den Staat zu zahlen. Dies erklärte Andrej Gerus, der Vorstand des Energiekomitees in der Werchowna Rada.