Putins Neujahrsansprache: Präsident ruft Bürger zu Einheit auf

Nachstehend die Rede des russischen Staatschefs im Wortlaut:

Geehrte Mitbürger, liebe Freunde,

Bald beginnt das neue Jahr 2020. Wir stehen nun an der Schwelle der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts. Wir leben in einer turbulenten, dynamischen, widerspruchsvollen Zeit, doch wir sind im Stande und müssen alles tun, um die erfolgreiche Entwicklung Russlands zu gewährleisten, damit alles in unserem Leben nur besser wird.

Jetzt warten wir aufgeregt auf das Glockenspiel der Turmuhr vom Spasskiturm des Moskauer Kremls und glauben und hoffen darauf, dass unsere Wünsche unbedingt in Erfüllung gehen werden. Unsere persönlichen Pläne und Träume sind mit Russland untrennbar verbunden. Seine Zukunft und die Zukunft unserer Kinder hängt von den Bemühungen und vom Beitrag eines jeden von uns ab. Nur zusammen lösen wir die Aufgaben, die vor unserer Gesellschaft und dem Land stehen. Die Grundlage für das Erreichen aller höchsten Ziele besteht in unserer Einheit. Diese Werte haben wir von unseren Vorfahren geerbt, von der heroischen unbeugsamen Siegergeneration.

Im kommenden Jahr werden wir das 75. Jubiläum des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg feiern. Von ganzem Herzen gratuliere ich zum Neujahrfest den Frontkämpfern und Arbeitern des Hinterlandes, den Menschen der älteren Generation – allen, die für uns und für die Zukunft unserer Heimat schwere Heimsuchungen durchgemacht haben. Wir verbeugen tief vor Ihnen.

Liebe Freunde, wir beginnen immer früh mit der Vorbereitung auf das Neujahrsfest. Doch trotz viel Kummer bleibt die Wärme der zwischenmenschlichen Beziehungen und freundschaftlichen Umgangs das Wichtigste dabei. Wir wollen etwas Wichtiges und Nützliches für unsere Mitmenschen tun. Wir helfen denjenigen, die unsere Unterstützung brauchen, erfreuen sie mit Geschenken und Aufmerksamkeit. In solchen aufrichtigen Regungen, Reinheit der Gedanken, Selbstlosigkeit und Freigebigkeit besteht der Zauber des Neujahrsfestes. Es zeigt die besseren Seiten der menschlichen Natur, verändert die Welt, indem es sie mit Freude und Lächeln füllt.

Heitere Neujahrsgefühle, fabelhafte Eindrücke leben in uns seit der Kindheit und kehren in jedem Neujahrsfest zurück, wenn wir unsere Geliebte und unsere Eltern umarmen, Überraschungen für unsere Kinder und Enkelkinder vorbereiten. Wenn wir den Tannenbaum zusammen mit ihnen schmücken und Figuren aus Pappe, Kugeln und Glasperlen wieder hervorholen. An diesen Tagen schenkt vielleicht alter aber geliebter Familienschmuck seine Wärme schon den jüngeren Generationen. Natürlich hat jede Familie ihre eigenen Neujahrstraditionen, alle vereint jedoch die herzensgute und fürsorgliche Atmosphäre. Lassen Sie das Glück des Einvernehmens für immer in Ihrem Haus leben, es hilft, alle Schwierigkeiten zu überwinden und die Generationen zu vereinen.

Mögen Ihre Eltern gesund sein und immer Ihre Aufmerksamkeit spüren, möge jedes Kind fühlen, dass es geliebt wird. Freunde, das neue Jahr steht vor der Tür. Lassen Sie uns einander und unserer Heimat Frieden, Wohlergehen und Blüte wünschen. Ein frohes neues Jahr 2020!