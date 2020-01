Netanjahu zu Tötung von General Soleimani: USA haben Recht auf Selbstverteidigung

Nach der Tötung von Qassem Soleimani, dem Kommandeur der iranischen Kuds-Brigaden, der Eliteeinheit der Revolutionsgarde, bei einem US-Angriff nahe dem Flughafen in der irakischen Hauptstadt hat der israelische Premier Benjamin Netanjahu den USA Unterstützung im Kampf für den Frieden bekundet. Dies berichtet „The Times of Israel“ am Freitag.