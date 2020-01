Iraks Streitkräfte zu allen Entwicklungen nach US-Angriff auf Soleimani bereit – Armeekommando

Die irakischen Behörden sind laut dem offiziellen Sprecher des Oberbefehlshabers der Streitkräfte des Landes, Abdulkarim Halaf, über den in Vorbereitung befindlichen US-Luftangriff gegen Bagdad nicht informiert gewesen, aber zu jeglichen seinen Folgen bereit. Dies teilte Halaf gegenüber der Agentur RIA Novosti mit.

„Die irakischen Behörden hatten nichts von dem US-Luftschlag gewusst“, erklärte Halaf.

Halaf erklärte, der Luftschlag des Pentagons sei eine grobe Verletzung der Souveränität des Iraks und eine Missachtung der Zusammenarbeit zwischen den irakischen Streitkräften und der Koalition.

„Die Streitkräfte des Landes sind zu jeglichen Folgen dieses Luftschlages bereit“, betonte er.

Er unterstrich, dass bei der Parlamentssitzung am Samstag, wo die mögliche Beendigung der Präsenz von US-Truppen erörtert werden soll, der Premierminister oder sein Stellvertreter anwesend sein würden.

Beim US-Schlag im Irak seien zusammen mit dem Chef der Spezialeinheit des Korps der islamischen Revolutionsgarden, Qassem Soleimani , und dem Vizechef der schiitischen Volksmiliz,, weitere 10 Menschen ums Leben gekommen, wie zuvor der iranische Botschafter im Irak, Iradsch Masdschidi, mitteilte.

Zuvor hatte das Pentagon bestätigt, dass die USA eine Operation gegen Soleimani durchgeführt hätten. Die schiitische Volksmiliz teilte mit, dass während der Operation in Bagdad fünf Mitglieder der Volksmiliz und zwei ihrer „Gäste“ ums Leben gekommen seien. Unter den Getöteten befand sich der Vizekommandeur der Volksmiliz Abu Mahdi al-Muhandis, den der US-Außenminister Mike Pompeo des Angriffs auf die US-Botschaft in Bagdad am 31. Dezember beschuldigt hatte.

Die Tötung von Soleimani hatte auch die iranische Führung bestätigt. Der Oberste Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, versprach, sich für den Tod von Soleimani zu rächen.

