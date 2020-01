Nach Tötung von Soleimani: USA besorgt über mögliche Cyberangriffe vom Iran – Medien

Der Quelle zufolge sind die US-Behörden stark beunruhigt und bereiten sich auf mögliche iranische Cyberattacken vor. Das Blatt vermutet, dies sei die wahrscheinlichste Variante eines Gegenschlages vonseiten des Irans.

Am Donnerstag (Ortszeit) hatte das Pentagon bestätigt, dass die USA einegegen den Befehlshaber der Spezialeinheit „al-Kuds“ des iranischen Korps der islamischen Revolutionsgarden, Qassem Soleimani, geführt hätten. Unter den dabei Getöteten befand sich außer ihm der, Abu Mahdi al-Muhandis, dem der US-Außenminister Mike Pompeo den Angriff auf die US-Botschaft in Bagdad am 31. Dezember vorgeworfen hatte.

Der Chef der irakischen Übergangsregierung, Abdel Abd al-Mahdi, hatte am Freitag die US-Luftschläge auf Bagdad verurteilt, infolge derer Soleimani ums Leben kam, und diese als Verstoß gegen die Bedingungen der Präsenz von US-Truppen im Lande bezeichnet. Der offizielle Sprecher des Oberbefehlshabers der irakischen Streitkräfte, Abdulkarim Halaf, erklärte seinerseits, dass die Behörden des Landes über den in Vorbereitung befindlichen Luftschlag nicht informiert gewesen wären.

