Nach Ermordung von Soleimani: Baschar al-Assad bekundet Solidarität mit dem Iran

Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat ein Beileidsschreiben an den Obersten Führer des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, gerichtet, in dem er seine Solidarität mit Teheran wegen des Mordes an dem Chef der Spezialeinheit „al-Quds“, Qassem Soleimani, in Bagdad bekundet. Dies meldet der Pressedienst des Präsidentenpalastes am Freitag.