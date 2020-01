„Leichen von Amerikanern im ganzen Nahen Osten“: Nachfolger von General Soleimani verspricht Rache

Ismail Qaani, der neue Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Eliteeinheit, hat nach der Tötung seines Vorgängers Qassem Soleimani bei einem US-Angriff im Irak versprochen, US-amerikanische Bürger im gesamten Nahen Osten zu töten. Dies meldete der katarische TV-Sender „Al Jazeera“ via Twitter.

„Wir sagen allen ˏSeid etwas geduldigˊ, und ihr seht die Leichen von Amerikanern im gesamten Nahen Osten“, zitiert „Al Jazeera“ Ismail Qaani.

عاجل | قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني: نقول للجميع اصبروا قليلا لتشاهدوا جثامين الأمريكيين في كل الشرق الأوسط — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) 3 января 2020 г.

Qaani war seit 1997 Stellvertreter von Qassem Soleimani. Die Tatsache, dass Kaani der Nachfolger von Soleimani wird, wurde am Freitag bekanntgegeben.

USA bekennen sich zum Angriff im Irak

Zuvor gab das Pentagon bekannt, dass die Vereinigten Staaten eine Operation gegen Qassem Soleimani in Bagdad durchgeführt hätten.

Qassem Soleimani habe in den vergangenen Monaten Angriffe auf Stützpunkte von US-Verbündeten gesteuert und auch die gewaltsamen Proteste an der US-Botschaft in Bagdad gebilligt, hieß es vonseiten Washingtons.

Teheran will den Tod von Soleimani rächen

Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei und Präsident Hassan Rohani drohten den USA wegen der Tötung von Soleimani schwere Rache an. Der iranische Verteidigungsminister Amir Khatami versprach eine „vernichtende Antwort“ auf den Tod des Generals.

