Nach Angriff im Irak: Peking wirft den USA Verstoß gegen völkerrechtliche Grundsätze vor

Die risikovollen militärischen Handlungen der USA verstoßen gegen die Grundsätze des Völkerrechts und führen zur Instabilität im Nahen Osten, erklärte der chinesische Außenminister Wang Yi am Samstag in einem Telefongespräch mit dem iranischen Amtskollegen Mohammad Dschawad Sarif.

Die Unterredung fand auf Initiative der iranischen Seite statt. Der iranische Außenminister vertrat den Standpunkt seines Landes zu den jüngsten Handlungen der USA.

Die USA hatten in der Nacht zum Freitag im Raum des internationalen Flughafens von Bagdad eine Operation zur Tötung des Kommandeurs der Al-Quds-Eliteeinheit, General Qasem Soleimani, und des Vizekommandeurs der irakischen schiitischen Volksmobilisierungskräfte, Abu Mahdi al-Muhandis, durchgeführt. Die beiden Militärs wurden von Washington beschuldigt, an dem Angriff auf die US-Botschaft am 31. Dezember in Bagdad teilgenommen zu haben.

