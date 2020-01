Kenia: Somalische Terrormiliz „Al-Shabaab“ attackiert Basis mit US-Militär – Reuters

Die radikale islamistische Terrorgruppe „Al-Shabaab“*, die in Somalia agiert, hat einen Stützpunkt in der kenianischen Provinz Lamu angegriffen, der sowohl von US-Militärs als auch von den kenianischen Streitkräften genutzt wird. Dies meldet die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag unter Verweis auf eigene Quellen.

„Sie haben die Landebahn von Manda in Lamu angegriffen, die sich direkt neben dem Militärlager befindet, in dem Militärpersonal aus vielen Ländern, darunter Kenia und den USA, stationiert ist. Wir sind darüber informiert, dass die Kämpfe noch andauern“, teilte eine Quelle aus dem Militär gegenüber Reuters mit.

Die Kämpfer der Terrormiliz versuchten, von der Landebahn aus zur Basis zu gelangen.

In einer Erklärung von „Al-Shabaab“ hieß es, dass ihre Kämpfer den US-Marinestützpunkt „Camp Simba“ in der Lamu-Provinz in Kenia angegriffen hätten. Die Basis helfe den Amerikanern bei ihrem Kreuzzug gegen den Islam in der Region.

Die Terrorgruppe „Al-Shabaab“ („Bewegung junger Mudschaheddin“) unterhält enge Verbindungen zur internationalen Terrororganisation „Al-Qaida“*. Sie führt einen bewaffneten Kampf gegen die Zentralregierung von Somalia und behindert die humanitäre Tätigkeit der Uno.

Zudem verübt sie immer wieder Anschläge im Nachbarland Kenia, auch weil die kenianischen Streitkräfte die somalische Regierung im Rahmen eines Militäreinsatzes der Afrikanischen Union (AU) gegen die Terrormiliz unterstützen.

Fast vor einem Jahr hatten die Terroristen einen Hotel- und Bürokomplex in Kenias Hauptstadt Nairobi angegriffen. Der Anschlag hatte mehrere Stunden gedauert und war mit 21 Toten zu Ende gegangen.

Die USA führen regelmäßig Schläge gegen Stellungen von „Al-Shabaab“ durch. Die somalische Regierung hat in Abstimmung mit dem US-Kommando für Afrika in den letzten Wochen mehrere Gegenangriffe auf „Al-Shabaab”-Ziele durchgeführt.

*Terrorvereinigung, in Russland verboten

