Nach Mord an Soleimani: Iran appelliert an UN-Sicherheitsrat – Außenministerium

„Das Außenministerium ergreift bereits politische, juristische und internationale Maßnahmen, darunter auch auf der Ebene der Uno und des Sicherheitsrates“, sagte er während des Briefings.

In der Nacht zum 3. Januar hatten die USA im Raum des internationalen Flughafens von Bagdad eine Operation gegen Soleimani und den Vizechef der irakischen schiitischen Volksmilizgeführt, die in Washington zu den Beteiligten an der Vorbereitung des Angriffes auf die US-Botschaft in Bagdad am 31. Dezember 2019 gezählt werden. Beide Militärs starben dabei.

Der Oberste Führer des Irans Ajatollah Ali Chamenei versprach Rache für Soleimanis Tod. Der US-Präsident Donald Trump versprach seinerseits, einen „schnellen und starken Schlag“ gegen 52 Ziele im Iran zu versetzen, sollten die Amerikaner angegriffen werden.

Die Weltgemeinschaft hatte die USA und den Iran zur Zurückhaltung aufgerufen.

ek/mt