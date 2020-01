Nach Tötung von Soleimani: Teheran fühlt sich an Atomdeal nicht mehr gebunden

Mitten in den schweren Spannungen zwischen den USA und dem Iran hat die Regierung in Teheran einen weiteren Teilausstieg aus dem internationalen Atomabkommen angekündigt. „Wir werden diesbezüglich am Abend eine wichtige Sitzung haben und über die fünfte Phase des Teilausstiegs entscheiden“, sagte Außenamtssprecher Abbas Mussawi laut Isna.